«Хезболла» опровергла информацию о назначении нового лидера
Появившаяся в СМИ информация о кадровых назначениях после гибели генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба группировки.
Замглавы «Хезболлы» Наим Касем указал, что сообщения Al Arabiya и Al Hadath об утверждении в качества нового генсека Хашема Сафи ад-Дина, «не имеют никакого значения».
Также он добавил, что имя преемника Насраллы назовут «при первой возможности», не уточнив, когда именно.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru