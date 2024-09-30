«Хезболла» опровергла информацию о назначении нового лидера

Замглавы «Хезболлы» Наим Касем указал, что сообщения Al Arabiya и Al Hadath об утверждении в качества нового генсека Хашема Сафи ад-Дина, «не имеют никакого значения».

Также он добавил, что имя преемника Насраллы назовут «при первой возможности», не уточнив, когда именно.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

