Херсон остался без света из-за ударов по объектам энергетики

По словам главы местной областной военной администрации Александра Прокудина, в результате массированного ракетного удара 64 украинских населенных пункта по-прежнему остаются без света. Он добавил, что все украинские экстренные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы наладить подачу электроэнергии.

В первую очередь, по словам Прокудина, электричество будет подаваться на объекты критической инфраструктуры.

Ранее отключения электричества в результате повреждения инфраструктуры начались в Луцке (Волынская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

