Херсон остался без света из-за ударов по объектам энергетики
В результате ударов по объектам энергетики оказался обесточен Херсон, сообщила в своем Telegram-канале украинская энергетическая компания «Укрэнерго».
По словам главы местной областной военной администрации Александра Прокудина, в результате массированного ракетного удара 64 украинских населенных пункта по-прежнему остаются без света. Он добавил, что все украинские экстренные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы наладить подачу электроэнергии.
В первую очередь, по словам Прокудина, электричество будет подаваться на объекты критической инфраструктуры.
Ранее отключения электричества в результате повреждения инфраструктуры начались в Луцке (Волынская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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