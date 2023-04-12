Херш заявил, что ЦРУ передало Зеленскому список коррумпированных украинских чиновников

По его словам, список, в который вошли 35 фамили, украинскому лидеру на встрече в Киеве передал глава американского ведомства Уильям Бернс.

Он указал, что через 10 дней после этого Зеленский публично уволил 10 человек из этого списка.

«Те десять... нагло хвастались деньгами... разъезжая по Киеву на своих новых «Мерседесах», - цитирует журналист одного из сотрудников ЦРУ.

Ранее Херш заявил, что Зеленский присвоил порядка 400 млн долларов, предназначенных для закупки дизельного топлива, сообщает RT.

