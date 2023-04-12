Херш: военным США запретили атаковать войска РФ первыми
Размещенным в Польше и Румынии контингентам армии США приказали не атаковать российские войска первыми. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack.
Журналист сообщил, что бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проходит обучение в Польше рядом с украинской границей. В Румынии США развернули силы 101-й бригады, уточнил Херш.
По его словам, военнослужащим США приказали не открывать огонь по российским войскам, если те не нападают на американцев.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление ВСУ откладывается. Он уточнил, что активные действия могут начаться летом, передает «Радиоточка НСН».
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