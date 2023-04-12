Херш: военным США запретили атаковать войска РФ первыми

Журналист сообщил, что бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проходит обучение в Польше рядом с украинской границей. В Румынии США развернули силы 101-й бригады, уточнил Херш.

По его словам, военнослужащим США приказали не открывать огонь по российским войскам, если те не нападают на американцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление ВСУ откладывается. Он уточнил, что активные действия могут начаться летом, передает «Радиоточка НСН».

