Херш обвинил Шольца в создании препятствий для расследования по «Северным потокам»

По его словам, глава Белого дома Джо Байден боялся, что на фоне неудач на Украине ФРГ перестанет поставлять оружие Киеву. Также Германия могла бы зимой открыть «Северный поток – 2», чтобы угодить бизнесу.

Публицист считает, что это — единственное объяснение действиям президента США.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден доверяет расследованиям Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».

