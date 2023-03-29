Посольство РФ: США хотят скрыть информацию о «преступлении века»

«"Спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море», — следует из сообщения дипломатов.

Также отмечается, что заверения американских властей о полном доверии к расследованиям не стоят «ломанного гроша».

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден доверяет расследованиям Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».

