Посольство РФ: США хотят скрыть информацию о «преступлении века»
Власти Соединенных Штатов хотят «спустить на тормозах» опасную для себя информацию о вовлеченности американских специальных служб в подрыве «Северных потоков», сообщило российское посольство в США.
«"Спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море», — следует из сообщения дипломатов.
Также отмечается, что заверения американских властей о полном доверии к расследованиям не стоят «ломанного гроша».
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден доверяет расследованиям Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».
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