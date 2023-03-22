Херш: Байден принял глупое решение по подрывам «Северных потоков» и теперь вынужден лгать

Президент США Джо Байден принял глупое решение по взрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» и теперь вынужден лгать о непричастности к диверсии. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

Журналист Херш анонсировал публикацию нового расследования о терактах на «Северных потоках»

По словам журналиста, главе Белого дома не хватит мужества признаться в этом.

Херш также рассказал, что перед ЦРУ, а также разведслужбами ближайших союзников поставили задачу разработать альтернативную историю о взрывах на газопроводах в Балтийском море для СМИ.

Ранее, как сообщала НСН, Херш заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время поездки в США обсуждал диверсию на «Северных потоках».

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ФОТО: РИА Новости
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