Херш: Байден принял глупое решение по подрывам «Северных потоков» и теперь вынужден лгать

По словам журналиста, главе Белого дома не хватит мужества признаться в этом.

Херш также рассказал, что перед ЦРУ, а также разведслужбами ближайших союзников поставили задачу разработать альтернативную историю о взрывах на газопроводах в Балтийском море для СМИ.

Ранее, как сообщала НСН, Херш заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время поездки в США обсуждал диверсию на «Северных потоках».

