Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности главы государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила готовность переизбираться вместе с Байденом

В ходе одной из поездок журналисты поинтересовались у Харрис, готова ли она возглавить государство на фоне обеспокоенности граждан состоянием здоровья президента Джо Байдена.

Харрис ответила утвердительно. При этом она выразила уверенность, что пока в этом нет необходимости.

По информации журналистов, последние месяцы Харрис занималась широким кругом вопросов: от медицины до конфликта в секторе Газа.

Как сообщал телеканал NBC News, 62% американцев обеспокоены физическим и ментальным состоянием Байдена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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