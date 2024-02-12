Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США
Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности главы государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В ходе одной из поездок журналисты поинтересовались у Харрис, готова ли она возглавить государство на фоне обеспокоенности граждан состоянием здоровья президента Джо Байдена.
Харрис ответила утвердительно. При этом она выразила уверенность, что пока в этом нет необходимости.
По информации журналистов, последние месяцы Харрис занималась широким кругом вопросов: от медицины до конфликта в секторе Газа.
Как сообщал телеканал NBC News, 62% американцев обеспокоены физическим и ментальным состоянием Байдена, передает «Радиоточка НСН».
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