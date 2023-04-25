Вице-президент США Камала Харрис подтвердила готовность переизбираться вместе с Байденом

О намерении переизбраться на новый четырехлетний срок вместе с президентом США Джо Байденом сообщила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на своей странице в Twitter.

Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Она объяснила такое решение необходимостью бороться за демократию.

«Как американцы, мы верим в свободу и независимость», — написала вице-президент США.

Ранее глава Белого дома Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:Белый ДомДжо БайденВыборы Президента СШАВыборы в США

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