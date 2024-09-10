Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

Он также указал, что ожидать что-либо от этой встречи - это не дело Москвы.

«Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей», - заключил представитель Кремля.

Дебаты Трампа и Харрис пройдут в городе Филадельфия. Их будет транслировать телекомпания ABC. По московскому времени они начнутся 11 сентября в 4:00.

Ранее Песков заявил, что Россия не имеет предпочтительного кандидата на президентских выборах в США, сообщает RT.

