Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он также указал, что ожидать что-либо от этой встречи - это не дело Москвы.

«Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей», - заключил представитель Кремля.

Дебаты Трампа и Харрис пройдут в городе Филадельфия. Их будет транслировать телекомпания ABC. По московскому времени они начнутся 11 сентября в 4:00.

Ранее Песков заявил, что Россия не имеет предпочтительного кандидата на президентских выборах в США, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
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