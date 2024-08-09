Харрис подтвердила, что проведет теледебаты с Трампом

«Я слышала, что он наконец дал согласие, и я с нетерпением ожидаю этого», — заявила она. При этом Харрис не ответила на вопрос о готовности провести два других раунда теледебатов, о которых ранее упомянул Трамп.

Ранее Национальный комитет Республиканской партии заявил, что вице-президент читает в последние дни с телесуфлера один и тот же текст во время выступления перед своими сторонниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

