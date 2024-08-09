Харрис подтвердила, что проведет теледебаты с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила в эфире NBC News, что 10 сентября намерена провести теледебаты с экс-президентом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии

«Я слышала, что он наконец дал согласие, и я с нетерпением ожидаю этого», — заявила она. При этом Харрис не ответила на вопрос о готовности провести два других раунда теледебатов, о которых ранее упомянул Трамп.

Ранее Национальный комитет Республиканской партии заявил, что вице-президент читает в последние дни с телесуфлера один и тот же текст во время выступления перед своими сторонниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВыборы Президента США

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