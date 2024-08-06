Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии
Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США, ее поддержали большинство партийных делегатов на виртуальной «перекличке». Об этом сообщила The New York Times.
Выдвижение кандидата в президенты от Демократической партии должно было состояться на съезде в Чикаго 19–22 августа. Однако Национальный комитет партии принял решение провести онлайн-голосование партийных делегатов, за две недели до съезда.
После того, как делегаты президента США Джо Байдена, который выбыл из президентской гонки, получили право голосовать за любого кандидата, Харрис смогла заручиться их поддержкой и набрать необходимое количество голосов. Поэтому состоявшаяся перекличка делегатов носила формальный характер.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то немедленно обратится напрямую к лидерам России и Украины с призывом к началу переговоров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru