НКРП: Харрис выступает с одной и той же речью

Вице-президент США Камала Харрис читает в последние дни с телесуфлера один и тот же текст во время выступления перед своими сторонниками, сообщает в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии (НКРП).

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Отмечается, что кандидат в президенты «читает ту же самую речь, которую она произносит снова, снова и снова», так как «не может говорить без готового текста — вот почему она не дала ни одной пресс-конференции или интервью с тех пор, как стала кандидатом в президенты».

Ранее Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАВыборы Президента США

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