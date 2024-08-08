НКРП: Харрис выступает с одной и той же речью
Вице-президент США Камала Харрис читает в последние дни с телесуфлера один и тот же текст во время выступления перед своими сторонниками, сообщает в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии (НКРП).
Отмечается, что кандидат в президенты «читает ту же самую речь, которую она произносит снова, снова и снова», так как «не может говорить без готового текста — вот почему она не дала ни одной пресс-конференции или интервью с тех пор, как стала кандидатом в президенты».
Ранее Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НКРП: Харрис выступает с одной и той же речью
- Глава Генштаба Израиля назвал нового руководителя политбюро «Хамаса» военной целью
- Военкор Поддубный пришёл в сознание
- Посольство в Лондоне предостерегло россиян от посещения мест массового скопления
- В Щелково водитель грузовика насмерть сбил девятилетнего ребенка
- На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT
- В Курской области одиннадцатый раз за день объявили ракетную опасность
- Военкор ВГТРК Евгений Поддубный ранен и поступил в курскую областную больницу
- Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
- СМИ: Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru