НКРП: Харрис выступает с одной и той же речью

Отмечается, что кандидат в президенты «читает ту же самую речь, которую она произносит снова, снова и снова», так как «не может говорить без готового текста — вот почему она не дала ни одной пресс-конференции или интервью с тех пор, как стала кандидатом в президенты».

Ранее Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

