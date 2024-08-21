Пушков считает, что Обама через Харрис хочет получить «третий срок» в Белом доме

По его словам, второй день съезда Демократической партии будет «большим днем» для Обамы и его супруги.

Парламентарий указал, что ранее «было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного».

Ранее стало известно, что Обама использует своих людей для управления предвыборной компанией Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

