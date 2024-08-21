Пушков считает, что Обама через Харрис хочет получить «третий срок» в Белом доме
Бывший американский президент Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, второй день съезда Демократической партии будет «большим днем» для Обамы и его супруги.
Парламентарий указал, что ранее «было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного».
Ранее стало известно, что Обама использует своих людей для управления предвыборной компанией Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru