Харрис хочет провести еще одни дебаты с Трампом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис заявила, что избирателям необходимы еще одни дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом.

Опрос: Увеличился отрыв Харрис от Трампа после теледебатов

«Мы обязаны перед избирателями провести еще одни», — заявила она в социальной сети Х.

Ранее Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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