Харрис хочет провести еще одни дебаты с Трампом
13 сентября 202400:32
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис заявила, что избирателям необходимы еще одни дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом.
«Мы обязаны перед избирателями провести еще одни», — заявила она в социальной сети Х.
Ранее Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru