Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля
19 января 202404:35
Сын американского президента Хантер Байден даст показания юридическому комитету Палаты представителей США 28 февраля, сообщил в соцсети Х комитет.
Законодатели слушают свидетелей для расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдена. Сын главы государства требовал дать возможность выступить публично.
Ранее стало известно, что первое заседание по делу о неуплате налогов в отношении Хантера Байдена состоится в январе 2024 года в суде в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru