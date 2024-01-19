Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля

Сын американского президента Хантер Байден даст показания юридическому комитету Палаты представителей США 28 февраля, сообщил в соцсети Х комитет.

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Законодатели слушают свидетелей для расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдена. Сын главы государства требовал дать возможность выступить публично.

Ранее стало известно, что первое заседание по делу о неуплате налогов в отношении Хантера Байдена состоится в январе 2024 года в суде в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABC News / стоп-кадр
ТЕГИ:Конгресс СШАСШАБайден

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