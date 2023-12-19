Первое заседание по делу в отношении сына Байдена состоится в январе

Первое заседание по делу о неуплате налогов в отношении сына американского лидера Хантера Байдена состоится в январе 2024 года в суде в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу суда.

Хантер Байден заявил, что Маску плевать на демократию и всех, кроме себя

Речь идет об 11 января. На заседании Хантеру официально зачитают обвинения. Также суду предстоит определить, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

Ранее друзья Хантера Байдена: он готов бежать из США из-за Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABC News / стоп-кадр
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