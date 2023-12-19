Первое заседание по делу в отношении сына Байдена состоится в январе
19 декабря 202305:04
Первое заседание по делу о неуплате налогов в отношении сына американского лидера Хантера Байдена состоится в январе 2024 года в суде в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу суда.
Речь идет об 11 января. На заседании Хантеру официально зачитают обвинения. Также суду предстоит определить, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.
Ранее друзья Хантера Байдена: он готов бежать из США из-за Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru