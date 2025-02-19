ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников

Главу МИД России ждут в Госдуме с докладом о переговорах с представителями США в Эр-Рияде В Туле ночью сбили украинский беспилотник Президент России поручил подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области Трамп: Москва в состоянии очень быстро уничтожить города Украины на 100%, в том числе Киев Более 150 косаток выбросились на берег на одном из пляжей Австралии