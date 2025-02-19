ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех остающихся израильских заложников при достижении соглашения для постоянного прекращения огня и вывода войск из сектора Газа. Об этом заявил представитель организации Хазем Касем, сообщает телеканал Al Jazeera.
«Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого заключенные будут обменены за один раз», — подчеркнул Касем.
Представитель ХАМАС указал на необходимость соглашения, которое приведет к «постоянному прекращению огня и полному выводу войск» из анклава.
Ранее палестинское движение освободило трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова, напоминает Ura.ru.
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