ХАМАС выложило видео с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии
Палестинское движение ХАМАС разместило в своём Telegram-канале видео с тремя израильскими заложницами.
По их словам, они были похищены боевиками с юга Израиля в день атаки 7 октября. В произошедшем они обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти, которые, по их мнению, не смогли предотвратить нападение.
Также заложницы призвали к прекращению огня, чтобы стороны смогли обменяться пленными.
«Мы находимся в плену ХАМАС 23 дня... Вы взяли на себя обязательство освободить нас всех... Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных», — заявила одна из женщин.
По словам Нетаньяху, видео было записано «под диктовку» ХАМАС и является «жёсткой психологической пропагандой».
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, достигло 239, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru