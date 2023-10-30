ХАМАС выложило видео с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии

По их словам, они были похищены боевиками с юга Израиля в день атаки 7 октября. В произошедшем они обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти, которые, по их мнению, не смогли предотвратить нападение.

Также заложницы призвали к прекращению огня, чтобы стороны смогли обменяться пленными.

«Мы находимся в плену ХАМАС 23 дня... Вы взяли на себя обязательство освободить нас всех... Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных», — заявила одна из женщин.

По словам Нетаньяху, видео было записано «под диктовку» ХАМАС и является «жёсткой психологической пропагандой».

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, достигло 239, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

