ХАМАС пригласило Маска посетить сектор Газа
Палестинское движение ХАМАС пригласило американского миллиардера Илона Маска посетить сектор Газа.
С приглашением выступил представитель движения в Ливане Усама Хамдан. По его словам, бизнесмену следует увидеть «масштабы преступлений Израиля против палестинцев», пишет РИА Новости.
Маск 27 ноября прилетел в Израиль на личном самолете. Он посетил южные районы страны и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил о договоренности с Маском об использовании системы Starlink в секторе Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
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