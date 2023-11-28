ХАМАС пригласило Маска посетить сектор Газа

С приглашением выступил представитель движения в Ливане Усама Хамдан. По его словам, бизнесмену следует увидеть «масштабы преступлений Израиля против палестинцев», пишет РИА Новости.

Маск 27 ноября прилетел в Израиль на личном самолете. Он посетил южные районы страны и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил о договоренности с Маском об использовании системы Starlink в секторе Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

