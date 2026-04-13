«Идея сделать рок-мюзикл возникла у главного режиссера театра Анастасии Гриненко. Было предложено сделать такую интересную работу. Анастасия Гриненко написала либретто, вместе с ней мы потом это отредактировали, потом я написал музыку по мотивам «Наутилуса». Недавно прошла премьера, конечно, это очень хороший материал для гастролей в любом городе. Песни очень известные, их знают практически все. Многие видели фильм «Вам и не снилось». Поэтому с точки зрения привлечения публики очень много хороших составляющих. Премьера у нас прошла не просто с аншлагом, проданы билеты на все спектакли, билеты на этот спектакль достать невозможно. Я думаю, что это новый тренд, когда по песням одной группы делается спектакль. У этого тренда есть название - джукбокс-мюзикл», - рассказал он.

Ранее на сцене Свердловского театра музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Спектакль поставлен в модном сегодня жанре «джукбокса» - сюжет постановки самостоятелен и не связан с реальной биографией музыкантов группы Свердловского рок-клуба. Оригинальная история переносит зрителя из современного Екатеринбурга в лихие 1990-е.

Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в интервью НСН рассказал, что новый мюзикл на песни коллектива, представленный в Свердловском театре музыкальной комедии, удивит зрителей сценографией и аранжировками.

