Невозможно достать билеты: Мюзиклу по песням «Наутилуса» пророчат гастроли
Александр Пантыкин заявил НСН, что билеты на спектакль «Я. Хочу. Быть с тобой!» в Иркутске достать уже невозможно.
Рок-музыкант, композитор Александр Пантыкин в беседе с НСН заявил, что мюзикл «Я. Хочу. Быть с тобой!» по мотивам песен группы «Наутилус Помпилиус» готов к гастролям, так как привлечет публику любого города.
Премьера рок-мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!» состоялась в выходные в Иркутском областном музыкальном театре им. Загурского, сообщает пресс-служба театра. Основой для спектакля стали повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» и музыка легендарной группы «Наутилус Помпилиус» в авторской интерпретации главного режиссера театра Анастасии Гриненко. Над музыкальной драматургией спектакля работал Александр Пантыкин. Он признался, что считает спектакли по песням конкретной группы новым трендом.
«Идея сделать рок-мюзикл возникла у главного режиссера театра Анастасии Гриненко. Было предложено сделать такую интересную работу. Анастасия Гриненко написала либретто, вместе с ней мы потом это отредактировали, потом я написал музыку по мотивам «Наутилуса». Недавно прошла премьера, конечно, это очень хороший материал для гастролей в любом городе. Песни очень известные, их знают практически все. Многие видели фильм «Вам и не снилось». Поэтому с точки зрения привлечения публики очень много хороших составляющих. Премьера у нас прошла не просто с аншлагом, проданы билеты на все спектакли, билеты на этот спектакль достать невозможно. Я думаю, что это новый тренд, когда по песням одной группы делается спектакль. У этого тренда есть название - джукбокс-мюзикл», - рассказал он.
Ранее на сцене Свердловского театра музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Спектакль поставлен в модном сегодня жанре «джукбокса» - сюжет постановки самостоятелен и не связан с реальной биографией музыкантов группы Свердловского рок-клуба. Оригинальная история переносит зрителя из современного Екатеринбурга в лихие 1990-е.
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в интервью НСН рассказал, что новый мюзикл на песни коллектива, представленный в Свердловском театре музыкальной комедии, удивит зрителей сценографией и аранжировками.
- Песков: У Путина пока не запланированы контакты с Мадьяром
- США приступили к морской блокаде Ирана в соответствии с указом Трампа
- Невозможно достать билеты: Мюзиклу по песням «Наутилуса» пророчат гастроли
- Сборной Украины по водному поло присудили поражение за отказ играть с россиянами
- Число подтопленных в Дагестане жилых домов превысило 9,8 тысячи
- Безопасность или Telegram? Зачем регионы потратят 300 млн рублей на VPN
- Мадьяр заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией
- Режиссер сериала «Радар» признался, что вдохновлялся «Очень странными делами»
- Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ
- Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном