Число подтопленных в Дагестане жилых домов превысило 9,8 тысячи
В результате наводнений в Дагестане произошло подтопление 9 825 жилых домов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер региона Рамазан Джафаров.
На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС он допустил, что «эта цифра увеличится».
«С учётом того, что поступает информация от муниципальных образований о дополнительных объектах, которые попали под подтопление», – отметил Джафаров.
Он также добавил, что подтопленными остаются более 500 жилых домов в семи населенных пунктах республики.
Ранее Российский Красный Крест объявил, что в Дагестане были развёрнуты мобильные пункты помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
