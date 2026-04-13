Число подтопленных в Дагестане жилых домов превысило 9,8 тысячи

В результате наводнений в Дагестане произошло подтопление 9 825 жилых домов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер региона Рамазан Джафаров.

В Дагестане часть дороги обрушилась из-за оползня

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС он допустил, что «эта цифра увеличится».

«С учётом того, что поступает информация от муниципальных образований о дополнительных объектах, которые попали под подтопление», – отметил Джафаров.

Он также добавил, что подтопленными остаются более 500 жилых домов в семи населенных пунктах республики.

Ранее Российский Красный Крест объявил, что в Дагестане были развёрнуты мобильные пункты помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Гаджибалаев Гянжеви
