Сборной Украины по водному поло присудили поражение за отказ играть с россиянами

Встреча за седьмое место на Кубке мира во втором дивизионе должна была пройти на Мальте. Сборная Украины обратилась в World Aquatics с просьбой отменить матч, а получив отказ решила его бойкотировать. В итоге украинцам было засчитано техническое поражение со счётом 0:5.

«Это дело украинской стороны, но мы были готовы, меня удивило их решение, ведь это же спорт», — отметил председатель Федерации водных видов спорта РФ Дмитрий Мазепин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил поражения сборным Эстонии и Литвы, которые в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу среди девушек до 17 лет отказались играть с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».