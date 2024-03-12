ХАМАС поддержало предложенный США план перемирия в Газе

Собеседник телеканала заявил, что предложение Вашингтона предусматривает прекращение боевых действий и постепенный возврат перемещенных лиц.

Отмечается, что в ближайшие дни делегация ХАМАС посетит Каир для обсуждения сделки и ее сроков. В палестинском движении информацию пока не комментировали.

В интервью газете Politico премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что операция в секторе Газа завершится в ближайшие два месяца, сообщает «Радиоточка НСН».

