Axios: Байден пошел на разрыв с Нетаньяху после его решений по Газе
Президент США Джо Байден изменил отношение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за его последних решений по конфликту в секторе Газа, утверждает издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.
В публикации говорится, что американский лидер пошел на разрыв с главой израильского правительства, которого он знает уже около 40 лет. При этом Байден все равно поддерживает Тель-Авив в борьбе с ХАМАС, отметили журналисты.
По данным Axios, президент США считает Нетаньяху виновным в срыве сделки по нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии после окончания конфликта в секторе Газа.
Байден ранее заявил, что Нетаньяху своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает, отмечает «Радиоточка НСН».
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