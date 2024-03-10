Axios: Байден пошел на разрыв с Нетаньяху после его решений по Газе

В публикации говорится, что американский лидер пошел на разрыв с главой израильского правительства, которого он знает уже около 40 лет. При этом Байден все равно поддерживает Тель-Авив в борьбе с ХАМАС, отметили журналисты.

По данным Axios, президент США считает Нетаньяху виновным в срыве сделки по нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии после окончания конфликта в секторе Газа.

Байден ранее заявил, что Нетаньяху своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает, отмечает «Радиоточка НСН».

