Axios: Байден пошел на разрыв с Нетаньяху после его решений по Газе

Президент США Джо Байден изменил отношение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за его последних решений по конфликту в секторе Газа, утверждает издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о продлении операции против ХАМАС в Рафахе

В публикации говорится, что американский лидер пошел на разрыв с главой израильского правительства, которого он знает уже около 40 лет. При этом Байден все равно поддерживает Тель-Авив в борьбе с ХАМАС, отметили журналисты.

По данным Axios, президент США считает Нетаньяху виновным в срыве сделки по нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии после окончания конфликта в секторе Газа.

Байден ранее заявил, что Нетаньяху своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаНетаньяхуДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры