На «Евровидение» от Израиля прошла певица, выжившая при атаке ХАМАС в 2023 году

Певица Юваль Рафаэль победила в национальном отборе Израиля для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение».

В финале шоу «Грядущая звезда» на местном телевидении Рафаэль получила большинство голосов зрителей и членов жюри и набрала 157 баллов. Конкурс продлился несколько месяцев, первый квалификационный раунд прошли 67 артистов, до финала дошли лишь трое. Первое место в шоу заняла Рафаэль, второе — Валери Хамати, набравшая 111 баллов, третьим стал дуэт певицы Моран Ахарони и коллектива Red Band (92 балла).

С какой песней Рафаэль будет участвовать в «Евровидении», пока неизвестно. В Израиле пройдет конкурс среди композиторов, затем песню утвердит жюри, в марте ее представят общественности.

Юваль Рафаэль 24 года, до участия в отборе девушка не пела на профессиональном уровне. Известно, что артистка выжила во время атаки палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года: тогда Рафаэль оказалась на музыкальном фестивале «Нова» у границы с сектором Газа, в течение нескольких часов скрывалась в бомбоубежище, притворилась мертвой и выжила.

Между тем Молдавия отказалась от участия в «Евровидении» из-за значительных затрат, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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