На «Евровидение» от Израиля прошла певица, выжившая при атаке ХАМАС в 2023 году
Певица Юваль Рафаэль победила в национальном отборе Израиля для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение».
В финале шоу «Грядущая звезда» на местном телевидении Рафаэль получила большинство голосов зрителей и членов жюри и набрала 157 баллов. Конкурс продлился несколько месяцев, первый квалификационный раунд прошли 67 артистов, до финала дошли лишь трое. Первое место в шоу заняла Рафаэль, второе — Валери Хамати, набравшая 111 баллов, третьим стал дуэт певицы Моран Ахарони и коллектива Red Band (92 балла).
С какой песней Рафаэль будет участвовать в «Евровидении», пока неизвестно. В Израиле пройдет конкурс среди композиторов, затем песню утвердит жюри, в марте ее представят общественности.
Юваль Рафаэль 24 года, до участия в отборе девушка не пела на профессиональном уровне. Известно, что артистка выжила во время атаки палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года: тогда Рафаэль оказалась на музыкальном фестивале «Нова» у границы с сектором Газа, в течение нескольких часов скрывалась в бомбоубежище, притворилась мертвой и выжила.
Между тем Молдавия отказалась от участия в «Евровидении» из-за значительных затрат, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джонни Депп обратился к российским зрителям
- Рютте призвал исправить «неправильную» траекторию конфликта на Украине
- В СВР Армении усомнились в возможности разморозки членства страны в ОДКБ
- Россиянин Плешивцев вышел в финал юниорского парного Australian Open
- СМИ: Евросоюз отказался отправить на Украину 200 тысяч западных миротворцев
- Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей может начаться раньше
- ФАС не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла
- СМИ: ЕС может отправить военных на Украину из-за нехватки денег на помощь
- На «Евровидение» от Израиля прошла певица, выжившая при атаке ХАМАС в 2023 году
- Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru