ХАМАС освободило заложника с российским гражданством

Палестинское движение ХАМАС освободило заложника с гражданством РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале радикальной организации.

Израиль заявил об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

Движение заявило, что освободило заложника в знак признания усилий президента России Владимира Путина и позиции РФ в поддержку Палестины.

ХАМАС в рамках соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии 24 ноября освободило первую группу заложников из 24 человек. В ответ Израиль выпустил из своих тюрем 39 палестинцев.

По данным телеканала NBC, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на сделку с ХАМАС под давлением президента США Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».

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