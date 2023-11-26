ХАМАС освободило заложника с российским гражданством

Движение заявило, что освободило заложника в знак признания усилий президента России Владимира Путина и позиции РФ в поддержку Палестины.

ХАМАС в рамках соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии 24 ноября освободило первую группу заложников из 24 человек. В ответ Израиль выпустил из своих тюрем 39 палестинцев.

По данным телеканала NBC, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на сделку с ХАМАС под давлением президента США Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».

