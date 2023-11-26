ХАМАС освободило заложника с российским гражданством
Палестинское движение ХАМАС освободило заложника с гражданством РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале радикальной организации.
Движение заявило, что освободило заложника в знак признания усилий президента России Владимира Путина и позиции РФ в поддержку Палестины.
ХАМАС в рамках соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии 24 ноября освободило первую группу заложников из 24 человек. В ответ Израиль выпустил из своих тюрем 39 палестинцев.
По данным телеканала NBC, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на сделку с ХАМАС под давлением президента США Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru