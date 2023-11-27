ХАМАС объявило о продлении перемирия в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило о достижении договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале организации.

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Перемирие продлевается на два дня на тех же условиях. В ХАМАС отметили посредническую роль Катара и Египта.

Соглашение о перемирии между противоборствующими сторонами вступило в силу в пятницу, 24 ноября. В тот же день ХАМАС освободило 24 человека. Израиль отпустил из тюрем 39 палестинцев.

Накануне ХАМАС освободило 17 заложников. Среди них 14 израильтян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильХамас

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