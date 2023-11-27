ХАМАС объявило о продлении перемирия в секторе Газа

Перемирие продлевается на два дня на тех же условиях. В ХАМАС отметили посредническую роль Катара и Египта.

Соглашение о перемирии между противоборствующими сторонами вступило в силу в пятницу, 24 ноября. В тот же день ХАМАС освободило 24 человека. Израиль отпустил из тюрем 39 палестинцев.

Накануне ХАМАС освободило 17 заложников. Среди них 14 израильтян, передает «Радиоточка НСН».

