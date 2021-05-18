Армия обороны Израиля заявила о 3700 ракетах, выпущенных радикалами из Газы

Члены радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа с начала эскалации конфликта выпустили по территории Израиля 3 700 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

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По данным военных, 540 снарядов не вылетели за границы палестинского анклава, около 90% ракет перехвачено системой ПВО "Железный купол". Радикалы из Газы и Армия обороны Израиля проводят обстрелы территорий с 10 мая. Поводом для эскалации стали столкновения у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

По данным Минздрава Палестины, число жертвы авиаударов достигло 237 человек, из них более 60 детей и 36 женщин. В Израиле погибло не менее 12 человек, также есть пострадавшие.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что происходящее в Израиле – результат невнятной политики руководства страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелПалестинаИзраиль
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