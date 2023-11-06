ХАМАС: Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки
С начала октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила на сектор Газа более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.
По его словам, ежедневно Израиль сбрасывает на Газу около тысячи тонн взрывчатки. Об этом представитель ХАМАС сообщил в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.
В понедельник пресс-служба израильской армии сообщила об ударах по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что ликвидировали ответственного за спецоперации палестинского движения Джамаля Муссу.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 10 тысяч человек, из них четыре тысячи - дети, передает «Радиоточка НСН».
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