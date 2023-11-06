ХАМАС: Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки

По его словам, ежедневно Израиль сбрасывает на Газу около тысячи тонн взрывчатки. Об этом представитель ХАМАС сообщил в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

В понедельник пресс-служба израильской армии сообщила об ударах по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что ликвидировали ответственного за спецоперации палестинского движения Джамаля Муссу.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 10 тысяч человек, из них четыре тысячи - дети, передает «Радиоточка НСН».

