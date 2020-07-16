Хакеры взломали Twitter ряда знаменитостей, разместив однотипные сообщения

Хакеры взломали аккаунты в Twitter нескольких знаменитостей из США, разместив однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Об этом сообщает РИА Новости.

Тик-так «ТикТоку»: США и Китай начали войну в соцсетях

По данным агентства, были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других. В их аккаунтах появилось сообщение, предлагающее отправить тысячу долларов на указанный в твите адрес, а в обмен получить сумму в двойном размере. "Я возвращаю обществу", - уточняется в твите.

Ранее в начале июля сообщалось, что на фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter, вызванных убийством афроамериканца белым полицейским в Миннеаполисе, Twitter решила заменить некоторые термины в своих программных кодах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СШАTwitter
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры