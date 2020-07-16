Хакеры взломали Twitter ряда знаменитостей, разместив однотипные сообщения
Хакеры взломали аккаунты в Twitter нескольких знаменитостей из США, разместив однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других. В их аккаунтах появилось сообщение, предлагающее отправить тысячу долларов на указанный в твите адрес, а в обмен получить сумму в двойном размере. "Я возвращаю обществу", - уточняется в твите.
Ранее в начале июля сообщалось, что на фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter, вызванных убийством афроамериканца белым полицейским в Миннеаполисе, Twitter решила заменить некоторые термины в своих программных кодах.
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