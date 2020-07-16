Хакеры взломали Twitter ряда знаменитостей, разместив однотипные сообщения

По данным агентства, были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других. В их аккаунтах появилось сообщение, предлагающее отправить тысячу долларов на указанный в твите адрес, а в обмен получить сумму в двойном размере. "Я возвращаю обществу", - уточняется в твите.

Ранее в начале июля сообщалось, что на фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter, вызванных убийством афроамериканца белым полицейским в Миннеаполисе, Twitter решила заменить некоторые термины в своих программных кодах.

