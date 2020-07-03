Twitter удалит слова «раб», «хозяин» и «чёрный список»

На фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter, вызванных убийством афроамериканца белым полицейским в Миннеаполисе, социальная сеть Twitter решила заменить некоторые термины в своих программных кодах.

Как утверждается в заявлении компании, вместо выражения «чёрный список» будет использоваться «список отказов», слова «хозяин» и «раб» в модели программирования главного устройства и процесса заменят на «лидер» и «последователь». Под запрет попали такие термины, как «белый список», «фиктивное значение», указывающие на гендерную принадлежность местоимения.

Новые правила будут распространяться на встречи и документы компании. Объясняя решение, в Twitter заявили, что инклюзивный язык играет важнейшую роль в создании среды, а те термины, которые использовались до сих пор, не отражают ценности компании и тех людей, которых она представляет.

Ранее в РПЦ заявили о превращении движения Black Lives Matter в антихристианское и антицивилизационное, критикуя возможность деконструкции статуи императора Константина Великого могут из-за «прославления рабства» этим правителем, сообщает телеканал «360».

