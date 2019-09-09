Хаджимба лидирует во втором туре президентских выборов в Абхазии

Такие данные приводятся после обработки 79 тысяч бюллетеней, всего в выборах приняли участие более 80 тысяч человек.

Напомним, первый тур выборов в республике состоялся 25 августа. По его результатам у Хаджимбы зафиксировано 24,83% голосов, у Квицинии — 22,91%.



