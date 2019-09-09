Хаджимба лидирует во втором туре президентских выборов в Абхазии
9 сентября00:24
Лидер Абхазии Рауль Хаджимба лидирует во втором туре выборов президента республики с 49,4% голосов. Об этом сообщает РИА Новости.
Оппонента действующего президента Алхаса Квицинию поддерживают 47,5% избирателей.
Такие данные приводятся после обработки 79 тысяч бюллетеней, всего в выборах приняли участие более 80 тысяч человек.
Напомним, первый тур выборов в республике состоялся 25 августа. По его результатам у Хаджимбы зафиксировано 24,83% голосов, у Квицинии — 22,91%.
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ФОТО: RIAN
ТЕГИ:ГолосованиеАбхазия
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