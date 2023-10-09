Хабиб Нурмагомедов вслед за Хасбиком поддержал Палестину
9 октября 202319:19
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).
Он опубликовал пост без слов, который оформлен флагом Палестины, красным сердцем и символизирующим солидарность эмодзи. К посту он прикрепил видео с выдержками из Корана.
Ранее днем Палестину поддержал Хасбик. Он опубликовал похожий пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru