Хабиб Нурмагомедов вслед за Хасбиком поддержал Палестину

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

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Он опубликовал пост без слов, который оформлен флагом Палестины, красным сердцем и символизирующим солидарность эмодзи. К посту он прикрепил видео с выдержками из Корана.

Ранее днем Палестину поддержал Хасбик. Он опубликовал похожий пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:НурмагомедовПалестина

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