Чавушоглу: Турция поддерживает ООН в обеспечении прохода украинских судов с зерном

Чавушоглу также подчеркнул важность создания гуманитарных коридоров для обеспечения продовольственной безопасности.

По его словам, работа по формированию контактной группы для решения гуманитарных вопросов уже начата.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разрешения продовольственного кризиса необходима интеграция России, Белоруссии и Украины в мировые рынки продуктов и удобрений.