Чавушоглу: Турция поддерживает ООН в обеспечении прохода украинских судов с зерном
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в обеспечении безопасного прохода судов с зерном из Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Чавушоглу также подчеркнул важность создания гуманитарных коридоров для обеспечения продовольственной безопасности.
По его словам, работа по формированию контактной группы для решения гуманитарных вопросов уже начата.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разрешения продовольственного кризиса необходима интеграция России, Белоруссии и Украины в мировые рынки продуктов и удобрений.
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