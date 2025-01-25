Гутерреш потребовал от хуситов освободить семь задержанных сотрудников ООН

Ранее хуситы задержали семь сотрудников ООН. В ответ на это структура приостановила передвижение персонала в районах, подконтрольных йеменскому движению.

Гутерреш осудил действия хуситов и потребовал «немедленного и безоговорочного» освобождения семерых задержанных, а также сотрудников ООН, национальных и международных неправительственных организаций, дипломатических миссий, задержанных с июня прошлого года и содержащихся под стражей с 2021-го и 2023-го. Генсек назвал продолжающееся произвольное задержание этих лиц неприемлемым.

