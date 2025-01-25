Гутерреш потребовал от хуситов освободить семь задержанных сотрудников ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил задержание сотрудников организации представителями йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсека.
Ранее хуситы задержали семь сотрудников ООН. В ответ на это структура приостановила передвижение персонала в районах, подконтрольных йеменскому движению.
Гутерреш осудил действия хуситов и потребовал «немедленного и безоговорочного» освобождения семерых задержанных, а также сотрудников ООН, национальных и международных неправительственных организаций, дипломатических миссий, задержанных с июня прошлого года и содержащихся под стражей с 2021-го и 2023-го. Генсек назвал продолжающееся произвольное задержание этих лиц неприемлемым.
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