Генсек ООН выразил опасения относительно эскалации по Ирану
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высказал опасения насчет возможного обострения обстановки вокруг Ирана и его ядерной программы. Такую позицию он озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Генсек ООН выразил надежду на понимание Тегераном необходимости продемонстрировать отсутствие намерения получить ядерное оружие. Одновременно с этим, по словам Гутерриша, Исламская республика должна в ответ получить возможность активнее торговать с другими странами.
При этом Гутерриш допустил, что ситуации будет обостряться, причем потенциальный конфликт может охватить весь регион. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заявления прозвучали на фоне появившейся неофициальной информации о том, что новая администрация США Дональда Трампа будет продвигать жёсткий подход к Ирану.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru