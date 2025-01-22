Генсек ООН выразил опасения относительно эскалации по Ирану

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высказал опасения насчет возможного обострения обстановки вокруг Ирана и его ядерной программы. Такую позицию он озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Генсек ООН выразил надежду на понимание Тегераном необходимости продемонстрировать отсутствие намерения получить ядерное оружие. Одновременно с этим, по словам Гутерриша, Исламская республика должна в ответ получить возможность активнее торговать с другими странами.

При этом Гутерриш допустил, что ситуации будет обостряться, причем потенциальный конфликт может охватить весь регион. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заявления прозвучали на фоне появившейся неофициальной информации о том, что новая администрация США Дональда Трампа будет продвигать жёсткий подход к Ирану.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаООНИран

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