Генсек ООН выразил опасения относительно эскалации по Ирану

Генсек ООН выразил надежду на понимание Тегераном необходимости продемонстрировать отсутствие намерения получить ядерное оружие. Одновременно с этим, по словам Гутерриша, Исламская республика должна в ответ получить возможность активнее торговать с другими странами.

При этом Гутерриш допустил, что ситуации будет обостряться, причем потенциальный конфликт может охватить весь регион. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заявления прозвучали на фоне появившейся неофициальной информации о том, что новая администрация США Дональда Трампа будет продвигать жёсткий подход к Ирану.

