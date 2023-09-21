Гутерреш: Человечество открыло врата ада
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на саммите организации заявил, что человечество «открыло врата ада». Об этом сообщает ABC News.
Гутерреш раскритиковал неспособность мира добиться прогресса в борьбе с изменением климата.
«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада», — подчеркнул генсек.
Гутерреш добавил, что нестабильный и опасный мир становится все ближе, пишет RT. По мнению генсека, уровень раскола между сверхдержавами беспрецедентный, «какого не было со времен Второй мировой войны».
Ранее Гутерреш призвал к миру на Украине в соответствии с международным правом, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru