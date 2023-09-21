Гутерреш: Человечество открыло врата ада

Гутерреш раскритиковал неспособность мира добиться прогресса в борьбе с изменением климата.

«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада», — подчеркнул генсек.

Гутерреш добавил, что нестабильный и опасный мир становится все ближе, пишет RT. По мнению генсека, уровень раскола между сверхдержавами беспрецедентный, «какого не было со времен Второй мировой войны».

Ранее Гутерреш призвал к миру на Украине в соответствии с международным правом, напоминает телеканал «360».

