Путин: Россия продолжит добиваться поставленных целей

На церемонии принятия верительных грамот он отметил, что к этому готовы «не везде, в том числе в Киеве».

«Надеемся, что осознание такой необходимости придёт. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что причиной конфликта на Украине является игнорирование законных интересов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

