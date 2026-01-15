Путин: Россия продолжит добиваться поставленных целей

Россия стремится к устойчивому миру, которые надёжно обеспечивает безопасность всех. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к скорейшему урегулированию на Украине

На церемонии принятия верительных грамот он отметил, что к этому готовы «не везде, в том числе в Киеве».

«Надеемся, что осознание такой необходимости придёт. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что причиной конфликта на Украине является игнорирование законных интересов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
