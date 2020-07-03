Гусев о кампании против памятников в США: Зачем воевать с историей?

Мэр Ричмонда (США) распорядился убрать памятники всем конфедератам ради защиты здоровья горожан.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН назвал происходящее в Штатах позором.

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«Непонятно, для чего он это делает, и зачем они вообще воюют с памятниками. Зачем воевать со своей историей, зачем воевать с тем, что было когда-то очень давно? Люди ведь тогда были другие, и рабы были, и освобождали их. Они делали все, чтобы сегодня Америка стала другой. А то, что сейчас происходят в Штатах – стыд и позор», – сказал он.

Кроме того, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эксклюзивном интервью НСН согласился с мнением телеведущего Владимира Познера. Тот уверен, что россияне голосовали «за» поправки не из-за одобрения новой Конституции, а из-за доверия к Путину.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Тургиев
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