Американист: превращение Вашингтона в штат приведет США к гражданской войне

Превратить столицу США Вашингтон в еще один штат предлагает Демпартия США. Голосование по этому вопросу намерена провести Палата представителей Конгресса США. В данный момент Вашингтон официально имеет статус федерального округа Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН выразил уверенность, что у демократов это не выйдет.