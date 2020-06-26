Американист: превращение Вашингтона в штат приведет США к гражданской войне
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН в интервью НСН выразил уверенность, что у демократов не выйдет создать еще один штат.
Превратить столицу США Вашингтон в еще один штат предлагает Демпартия США. Голосование по этому вопросу намерена провести Палата представителей Конгресса США. В данный момент Вашингтон официально имеет статус федерального округа Колумбия, который не входит ни в один из штатов.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН выразил уверенность, что у демократов это не выйдет.
«Нет в Америке таких сил, которые заинтересованы в таких процессах. Они ведут Америку к катастрофе. К гражданской войне, к смене режима. Они хотят привести своего кандидата на выборы и сменить администрацию. Но это не смена режима, не революция», - отметил Блохин.
Отметим, что в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что в любом случае наложат вето на законопроект. Документ также, скорее всего, не поддержит Сенат, где большинство принадлежит республиканцам.
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