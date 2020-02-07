Гуманитарная помощь: Россия направит КНР 2 млн медицинских масок
Россия направит в качестве гуманитарной помощи 2 миллиона медицинских масок в КНР, де зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Между тем, в ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах страны. Замруководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что в оптовом сегменте самое значительное подорожание произошло в Адыгее — в 15 раз. Он добавил, что обнаружились несколько регионов, в том числе на Дальнем Востоке, где цены на маски выросли в 2-2,5 раза.
Для того, чтобы бороться с проблемой удорожания масок, ФАС предлагает создать оперативный штаб, куда войдут представители региональной власти, Росздравнадзора и полиции. По словам Цариковского, за нарушения ведомство планирует наказывать «очень жёстко».
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