Гуманитарная помощь: Россия направит КНР 2 млн медицинских масок

Между тем, в ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах страны. Замруководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что в оптовом сегменте самое значительное подорожание произошло в Адыгее — в 15 раз. Он добавил, что обнаружились несколько регионов, в том числе на Дальнем Востоке, где цены на маски выросли в 2-2,5 раза.

Для того, чтобы бороться с проблемой удорожания масок, ФАС предлагает создать оперативный штаб, куда войдут представители региональной власти, Росздравнадзора и полиции. По словам Цариковского, за нарушения ведомство планирует наказывать «очень жёстко».

