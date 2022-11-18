«Транснефть» опровергла информацию об атаке ВСУ нефтегавани «Шесхарис»

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

МИД РФ заявил, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники

«Нападения не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», - сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию, что ночью 18 ноября морским дроном ВСУ была атакована нефтегавань «Шесхарис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: cpc.ru
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотникиНовороссийск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры