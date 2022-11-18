«Транснефть» опровергла информацию об атаке ВСУ нефтегавани «Шесхарис»
18 ноября 202216:23
Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности, сообщает ТАСС.
«Нападения не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», - сказал он.
Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию, что ночью 18 ноября морским дроном ВСУ была атакована нефтегавань «Шесхарис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru