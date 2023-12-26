Губернатор Севастополя предупредил о применении дымовой маскировки

Российские войска применили в Севастополе табельные средства маскировки, заявил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Минобороны: В Крыму отразили атаку 17 беспилотников

Чиновник предупредил, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты можно заметить неприятно пахнущий, но абсолютно безвредный дым.

При этом Развожаев не стал уточнять причины использования табельных средств маскировки.

Ранее Развожаев заявил, что российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе. По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВоенныеСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры