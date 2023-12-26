Губернатор Севастополя предупредил о применении дымовой маскировки

Чиновник предупредил, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты можно заметить неприятно пахнущий, но абсолютно безвредный дым.

При этом Развожаев не стал уточнять причины использования табельных средств маскировки.

Ранее Развожаев заявил, что российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе. По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

