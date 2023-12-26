Губернатор Севастополя предупредил о применении дымовой маскировки
Российские войска применили в Севастополе табельные средства маскировки, заявил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Чиновник предупредил, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты можно заметить неприятно пахнущий, но абсолютно безвредный дым.
При этом Развожаев не стал уточнять причины использования табельных средств маскировки.
Ранее Развожаев заявил, что российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе. По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дом.РФ: Спрос на новостройки в 2024 году сократится на 20%
- Экономист предсказал стоимость яиц в Москве в 2024 году
- СМИ: Японская компания отзывает своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»
- Губернатор Севастополя предупредил о применении дымовой маскировки
- Минкульт Украины внес певца SHAMAN в «черный список»
- Атмосферное давление в Москве побило 48-летний рекорд
- СМИ: Единственный наземный КПП на границе с Грузией закрыли из-за снегопадов
- Тайвань объявил о расширении ограничения на экспорт в Россию
- Киркоров публично извинился за «голую вечеринку» в Москве
- СМИ: Зрители сдают билеты на концерт Лолиты в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru