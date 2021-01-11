Губернатор Нью-Йорка предложил компенсировать потери бюджета за счет легализации марихуаны
Власти штата Нью-Йорк предложили восполнить потери экономики штата, полученные во время пандемии коронавируса, за счет легализации марихуаны. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает ТАСС.
Куомо рассказал об этом на выступлении в Олбани (штат Нью-Йорк). Издание New York Post прокомментировало это предложение, отметив, что предыдущие два года законодатели отклоняли этот проект, однако в условиях пандемии данный закон имеет больше шансов на принятие, учитывая "финансовые проблемы в штате".
В настоящий момент марихуану в штате можно применять только в медицинских целях. Если инициатива губернатора будет одобрена, штат будет ежегодно получать 300 млн в виде налогов. Ранее бюджетный департамент штата Нью-Йорк прогнозировал, что из-за пандемии казна штата недополучит в 2021 году $13,3 млрд.
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