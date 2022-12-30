Губернатор Брянской области подтвердил обстрел поселка Кистер войсками ВСУ
Бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт Кистер Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, пострадавших нет. В результате атаки нарушено электроснабжение поселка. Богомаз добавил, что после завершения работ сотрудниками оперативных служб подачу электричества восстановят.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По сведениям главы региона, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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