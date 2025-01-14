Губернатор Брянской области обратился к Минобороны после атаки ВСУ на регион

Глава Брянской области Александр Богомаз выступил в своем Telegram-канале с обращением к министерству обороны России после того, как регион пережил массированную атаку со стороны украинских войск.

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Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за отражение выпущенных по региону беспилотников и ракет.

Несмотря на то, что в результате атаки никто не пострадал, было повреждено имущество жителей области — 42 дома были частично разрушены, еще один том уничтожен полностью. Богомаз пообещал, что власти помогут всем лишившимся крова в восстановлении домов.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина ночью нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объектам в Брянской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАтакаМинобороны РФБрянская Область

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