Губернатор Брянской области обратился к Минобороны после атаки ВСУ на регион

Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за отражение выпущенных по региону беспилотников и ракет.

Несмотря на то, что в результате атаки никто не пострадал, было повреждено имущество жителей области — 42 дома были частично разрушены, еще один том уничтожен полностью. Богомаз пообещал, что власти помогут всем лишившимся крова в восстановлении домов.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина ночью нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объектам в Брянской области.

