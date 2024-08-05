Грузия временно закроет границу с Россией

Таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на российско-грузинской границе будет временно закрыт в связи с проведением технических работ. Об этом сообщает Служба доходов Министерства финансов Грузии.

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В сообщении уточняется, что запланированы работы по обновлению новой автоматической резервной электрораспределительной сети.

«6 августа с 5:00 до 10:00 из-за текущих технических работ... будут приостановлены процедуры таможенного контроля», - указали в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти республики намерены усилить меры проверки на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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