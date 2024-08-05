Грузия временно закроет границу с Россией
Таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на российско-грузинской границе будет временно закрыт в связи с проведением технических работ. Об этом сообщает Служба доходов Министерства финансов Грузии.
В сообщении уточняется, что запланированы работы по обновлению новой автоматической резервной электрораспределительной сети.
«6 августа с 5:00 до 10:00 из-за текущих технических работ... будут приостановлены процедуры таможенного контроля», - указали в ведомстве.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти республики намерены усилить меры проверки на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи новых легковушек в России в июле 2024 года выросли на 42%
- СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища
- В Марий Эл трехлетний ребенок на машине сбил собственную мать
- Дэвид Линч признался, что из-за курения не выходит из дома
- СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
- Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в Петербурге
- Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек
- Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей
- Грузия временно закроет границу с Россией
- «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили производство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru