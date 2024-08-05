СМИ: В ЕП потребовали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне
Группа депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановки участия Венгрии в Шенгенской зоне после решения Будапешта решил ослабить визовые требования к гражданам ряда стран. Об этом пишет Politico.
Депутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс призвали ЕК принять срочные меры по расследованию действий Венгрии. Отмечается, что решение Будапешта потенциально поставит под угрозу роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства» для населения входящих в нее государств. По мнению депутатов, следует «поставить под сомнение» присутствие Венгрии в зоне, ввести контроль на границах страны и отказаться от признания венгерских виз.
Письмо подписали около 70 парламентариев.
Ранее СМИ сообщили о решении Венгрии приняла ослабить визовые требования для граждан восьми стран, в том числе России и Белоруссии, напоминает 360.ru. Еврокомиссия запросила разъяснения у Будапешта.
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