Грузия открыла свое воздушное пространство для российских миротворцев

Он уточнил, что разрешение выдано в порядке исключения, по просьбе Баку и Еревана, передает РИА Новости.

Ранее сегодня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут выставлены шестнадцать наблюдательных постов.

