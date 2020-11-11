Грузия открыла свое воздушное пространство для российских миротворцев

Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщил, что грузинская сторона временно открыла свое воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих часть своего контингента в Нагорный Карабах в рамках миротворческой миссии.

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Он уточнил, что разрешение выдано в порядке исключения, по просьбе Баку и Еревана, передает РИА Новости.

Ранее сегодня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут выставлены шестнадцать наблюдательных постов.

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